Томские мобилизованные получили посылки в "учебки" под Челябинском

Томский губернатор Мазур сообщил об успешной доставке Фото: Алёна ГОЛЕВА

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщает о доставке посылок для мобилизованных жителей региона в учебные центры под Челябинском.

"Доставили партию экипировки нашим парням в «учебку» под Челябинском. Томские бойцы тренировались на полигоне, и по возвращении в военный городок их ждал приятный сюрприз. Передали амуницию, хозяйственные и строительные товары, продукты, средства гигиены. И, конечно, посылки из дома, от родных", - пишет Владимир Мазур.

Владимир Мазур отметил, что в Чебаркуле мобилизованные жители региона уже три недели проходят армейскую подготовку. Жалоб и критических моментов нет, мужчины поддерживают контакт с семьями и передают "привет" Томску.

Также губернатор области поблагодарил томских бойцов за их службу.

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