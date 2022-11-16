В Стрежевом задержали мошенника из Челябинской области

Фото: Региональное УМВД

Региональное УМВД сообщает о задержании 39-летнего жителя Стрежевого, который приехал из Челябинской области и продолжительное время обманывал горожан, выманивая деньги. В отношении него завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Первый эпизод произошел, когда подозреваемый предложил знакомому устроить его в престижную компанию за 90 тысяч рублей, однако после получения денежных средств свое обещание не выполнил. Позднее этому же человеку сообщил идею о стартапе за 120 тысяч рублей и, опять же, никаких действий не предпринял.

Еще один эпизод произошел со знакомой семьей, которую 39-летний житель Стрежевого обманывал и выманивал деньги под разными предлогами.

"Под различным предлогами начиная от собственной тяжелой болезни и заканчивая смертью матери, взял в займы у них денежные средства в общей сумме более 290 000 рублей", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, трагичные истории для повода занять деньги мужчина брал из Интернета.

В отношении мужчины завели уголовное дело согласно ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

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