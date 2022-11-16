В Томске на сцену возвращается Юниор лига КВН

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В скором времени томичи смогут вновь посмотреть на Юниор лигу, в которой примет участие команда "Б-7". Константин Галимов-Ермак, руководитель команды из города Колпашево сообщает журналисту "МК в Томске", что главная задача, которой они придерживаются - это создать эффективную модель развития движения КВН в Томской области.

"Юниор лига была в Томске и раньше, но в связи с пандемией коронавируса в регионе пропал не только детский, но и взрослый КВН. С 2022 года начинается Лига Большого университета в ТГУ и параллельно мы начинаем возрождать Юниор Лигу", - уточнил Галимов-Ермак.

Кроме того, у Юниор лиги есть задел на будущее. Она получит статус официального представительства Всероссийской Юниор лиги.

В воскресенье, 4 ноября во Дворце творчества детей и молодежи выступят примерно 10 команд, однако принять участие могут все желающие артистичные жители Томска в возрасте от 5 до 18 лет.

"Хочется, чтобы пошла волна, чтобы захватило всю область, вовлечь как можно больше муниципалитетов, районов, томских школ, чтобы это было настоящим движением", - добавил Константин Галимов-Ермак.

Известно, что вход на мероприятие будет бесплатным, о предварительной регистрации пока что неизвестно.

Возрастное ограничение мероприятия 0+.

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