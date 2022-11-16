Руководитель томской организации заполучила 5 млн рублей под предлогом помощи детям-инвалидам

Женщина создала видимость деятельности, но услуги не оказывала. Фото: Томская полиция

Пресс-служба томской полиции сообщает о заведении уголовного дела на руководителя общественной организации из Томской области, которая только создавала видимость оказания услуг психологической, медицинской, педагогической и логопедической помощи детям с ограниченными возможностями и детям-инвалидам.

"Помощь детям была предусмотрена заключённым ею с муниципальным учреждением контрактом. На самом деле, как установили полицейские, никаких социальных услуг она не оказывала.", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, женщина оказывала услуги только на "бумажке", согласно договору, однако по факту никаких действий не было осуществлено. Женщина предоставила в бухгалтерию фиктивные акты о проделанной работе и за это получила денежные средства.

В отношении лжепсихолога завели 18 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

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