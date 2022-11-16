В Томской области в ближайшии дни стартует назальная вакцинация от COVID-19

Сейчас насадки распределяются по городским и районным медицинским учреждениям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первая партия насадок-распылителей для назальной вакцинации поступила в Томскую область, сообщает пресс-служба областной администрации. На приобретение насадок было выделено около 1 млн рублей.

"Как отметили в департаменте здравоохранения, интраназальный способ введения рекомендован для проведения повторной вакцинации. При таком способе вакцину вводят при помощи дозирующего устройства в нос на вдохе", - говорится в сообщении.

Сейчас насадки распределяются по городским и районным медицинским учреждениям. После вакцинации таким способом рекомендуется воздержаться от приема пищи и воды, курения и чихания.

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