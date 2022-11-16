Житель Томска незаконно использовал наклейки «Angry Birds» и получил за это штраф

Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области

Житель Томска незаконно использовал товарный знак, желая покинуть границу Российской Федерации, за что ему назначили штраф. Об этом сообщает УФССП России по Томской области.

«Суд постановил взыскать с нарушителя 73 тыс. рублей компенсации, после чего приставы возбудили исполнительное производство. Самостоятельно гражданин не стал возмещать ущерб, в связи с чем его долг вырос на 5 тыс. рублей за неисполнение судебного решения в добровольный срок», - говорится в сообщении.

По делу уточняется, что томский бизнесмен использовал в коммерческих целях контрафактные наклейки с изображениями героев бренда «Angry Birds». За его действия его вызвали в суд в качестве ответчика, за нарушение исключительного права на товарный знак.

Мужчина старался избегать встреч с приставом, спрятав при этом две свои иномарки, в отношении которых уже действовал запрет на перерегистрацию в ГИБДД. Однако неплательщика разыскали быстрее - он поехал в Казахстан за очередной партией наклеек и попался на границе.

В итоге предприниматель оплатил сумму долга.