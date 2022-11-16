Голосовой помощник – томским любителям мобильной связи

Кого нанять в ассистенты: Юлю или Алекса? Это решит сам «работодатель» - клиент Tele2, выбирающий себе голосового помощника. Фото предоставлены компанией Tele2

Как сообщили в пресс-службе компании – оператора, основные навыки голосового помощника Tele2 – принимать входящие вызовы, узнавать цель звонка, воспроизводить сценарий разговора в зависимости от слов собеседника. Например, он защитит от спам-звонков: выяснит подробности об очередном «одобренном кредите» и отклонит «предложения» мошенников. По завершении разговора клиент получит аудиозапись и текстовую расшифровку в свой паблик в Telegram.

Отмечается, что «умный» ассистент ответит на входящие вызовы в трех случаях: если абонент находится вне зоны действия сети, не поднимает трубку или сбрасывает звонок. Клиент может самостоятельно выбрать себе помощника. Каждый из ассистентов харизматичен и отличается своей манерой общения. Так, Юлия ведет диалог в деловом стиле и больше всего ценит порядок. Алекс – внимательный и ответственный, готов проявить заботу.

Искусственный интеллект спасет абонента компании от нежелательных звонков телефонных мошенников, выстроив с ними вежливый связный диалог. Фото предоставлены компанией Tele2

Уточняется: выбрать и подключить голосового ассистента клиенты Tele2 могут в три шага в Telegram-боте. Сервис доступен бесплатно в течение первых 7 дней после подключения, затем стоимость составит 3 рубля в день. Номер абонента должен быть привязан к аккаунту в Telegram. Подробности – на сайте tele2.ru.

Добавляется: компания-оператор запустила сервис в бета-версии в апреле этого года и протестировала его работу на своих сотрудниках. Помощник был обучен на реальных ситуациях и поддерживает различные сценарии разговоров.