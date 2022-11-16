В Томской области в пожаре погибла 71-летняя пенсионерка

Фото: Прокуратура Томской области

Пресс-служба прокуратуры Томской области сообщает о возгорании жилого дома в Первомайском районе Томской области, в пожаре погибла 71-летняя женщина.

"15 ноября 2022 года около 21:08 часов в поселке Новый Первомайского района произошло возгорание жилого деревянного дома и надворных построек по ул. Лесной, 13", - сообщает пресс-служба.

Фото: Прокуратура Томской области

Пресс-служба уточняет, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, на место пожара выехал Илья Курбатов, заместитель прокурора Первомайского района.

Прокуратура Томской области взяла на контроль произошедший инцидент и по ходу проверки примет процессуальное решение.

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