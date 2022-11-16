В Томске разработают новый туристский бренд

Предприниматели помогут властям Томска разработать новый туристский бренд города. Фото: Ксения Высотина

Томские власти проведут несколько стратегических сессий с предпринимателями, представителями музейной и университетской среды в целях разработки нового туристского бренда города, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Разработкой бренда занимается туристский информационный центр Томска в сотрудничестве с властями города и Томской области. Концепция станет основой визуального стиля города: предполагается использовать бренд при издательстве печатной продукции для туристов (путеводителей, карт), оформлении привлекательных для туристов пространств, а также информационных табличек для гостей города.

Добавим, что вопросы брендирования территории также обсудили томские студенты с губернатором Владимиром Мазуром в минувшую субботу на проектной сессии "Большого университета".

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