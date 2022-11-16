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НовостиОбщество16 ноября 2022 1:09

В Томске в среду ожидают 1 градус тепла и небольшие осадки

На севере региона заморозки до -18 градусов
Кирилл Гостев
В Томске в среду ожидают 1 градус тепла и небольшие осадки.

В Томске в среду ожидают 1 градус тепла и небольшие осадки.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томской области в среду, 16 ноября, дневная температура в северных районах может доходить до -13...-18 градусов, сообщил гидрометцентр региона.

Напомним, в Томской области продолжит действовать штормовое предупреждение. В регионе днем вновь пройдут осадки в виде снега с дождем, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на северный 4-9 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

В Томске в среду будет облачно, осадки, местами гололед. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха -1...+1°C.

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