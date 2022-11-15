В Томске за неделю количество заболеваний ОРВИ выросло на 20%

Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 3,4% Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора сообщает о повышении заболеваемости ОРВИ в Томске за неделю на 20%. В целом уровень заболеваемости ОРВИ по региону выше уровня эпидемического порога на 3,4%.

"За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 6554 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 20%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 3,4%, <...> в Томском районе на 80,1%, Молчановском на 34,5%, Каргасокском на 23,4%", - сообщает региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что 61% всех случаев ОРВИ были зарегистрированы на территории Томска.

Кроме того, из возбудителей зарегистрированы вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

Отмечается также, что в период 2022-2023 на территории региона получили 361 121 человек, из них 86 404 детей.

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