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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:26

Ледовые переправы в Томской области планируют открыть в декабре

Планируют обустроить более 60 зимников
Кирилл Колемасов
Первые ледовые переправы начнут открывать не раньше декабря.

Первые ледовые переправы начнут открывать не раньше декабря.

Фото: Ксения Высотина

На реках Томской области планируют обустроить более 60 ледовых переправ, сообщил главный госинспектор по маломерным судам регионального МЧС Александр Никулин на пресс-конференции. Первые начнут открывать не раньше декабря.

Александр Никулин рассказал, что на территории региона планируют открыть 61 переправу и два наплавных моста. Сейчас в Томской области работают две паромные переправы – в Колпашевском и Александровском районах.

Главный госинспектор по маломерным судам уточнил, что ледовые переправы находятся в частной или муниципальной собственности. От потребности людей и компаний зависит их количество. Задача МЧС только проверить их и выдать разрешение.

Замерзание рек может пойти быстрее. Ранее сообщалось, что в Томске днем ожидается понижение температур до -12.

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