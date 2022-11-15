Туризм, Интернет, Достоевский: по местам памяти великого писателя

«Народная тропа» к памятным местам, связанным с жизнью и творчеством Федора Достоевского, не зарастает спустя 200 лет со дня его рождения, 11 ноября 1821 года. Фото: Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2 доказательно опроверг утверждение о том, что жители нашей страны не знают классиков отечественной литературы. Эксперты проанализировали активность своих клиентов в туристских поездках по местам памяти великого Достоевского, трафик в которых в этом году вырос на 5,4% в сравнении с 2021-м годом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается: при глобальной тенденции к потреблению контента, а не его загрузки в Сеть, оператор проанализировал, где именно клиенты больше обычного делятся фото, видео, пишут сообщения. Оказалось, что это музей-квартира в Москве, некрополь Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и Литературный музей им. Ф. М. Достоевского в Омске. При этом в тройке лидеров по объему израсходованного трафика на первом месте - музей-квартира в Москве, где родился писатель. Здесь же зафиксирован и наибольший прирост Интернет-активности год к году – 15%. На втором месте - музей в Новокузнецке. На третьем – дом-музей Достоевского в Старой Руссе (Новгородская область).

Также специалисты зафиксировали увеличение активности в Даровом (Московская область), где прошло детство автора романа «Братья Карамазовы»: по их утверждению, год к году трафик там увеличился на 12,7%. Кроме того, за 10 месяцев 2022 года на 12% возросла и активность клиентов Tele2 в Литературном музее им. Достоевского в Омске.

В пресс-службе компании-оператора добавляют: аналитики определили и наиболее популярные месяцы посещений достопримечательностей, связанных с именем Федора Михайловича. К примеру, в июле и августе наплыв туристов приходится на музей в Старой Руссе и Литературно-мемориальный музей в Санкт-Петербурге. «Высокий сезон» посещений музея в Омске наблюдается в апреле-июне и сентябре-октябре. В московскую квартиру, где родился автор «Преступления и наказания», клиенты Tele2 чаще наведаются в феврале-марте и июле-сентябре.