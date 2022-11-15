Более 300 млн рублей направила Томская область на лечение больных диабетом

Фото: Область здоровья

Пресс-служба облздрава сообщает о выделении более 300 миллионов рублей, которые направили на лечение больных сахарным диабетом. ПО состоянию на 2022 год в регионе зарегистрировано 39 805 больных сахарным диабетом, из них 363 — дети.

"За 10 месяцев этого года Томская область потратила на закупку медикаментов для взрослых и детей 270,9 млн рублей, в том числе 96,1 млн — на инсулины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Томской области с мая 2022 года дети с диабетом первого типа начали получать сенсоры для непрерывного измерения уровня глюкозы в крови, на это было выделено областью 51,5 миллионов рублей.

В регионе 355 детей получили более 2,5 тысяч таких сенсоров на сумму 15,8 миллионов рублей. Жители области могут получить их бесплатно, заполнив документы по месту прикрепления, после чего специальная врачебная комиссия под руководством главного внештатного эндокринолога определит необходимость в получении этого измерителя.

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