Фото: ТДСК

На территории Супервостока в Томске появится еще один детский сад, сообщает пресс-служба администрации города. К соглашению пришли Мэрия и застройик ОАО "ТДСК".

Еще одно дошкольное учреждение планируют построить на частной территории земельного участка, который предназначен под микрорайон.

"Рядом с территорией нового микрорайона построены восемь дошкольных учреждений, но в новых районах, как правило, высокие показатели рождаемости, поэтому принято совместное решение разместить ещё один детский сад на территории строящегося ЖК", - сказал заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

В настоящее время готовится к подписанию дорожная карта по обеспечению транспортной доступности и социальной инфраструктуры в жилищном комплексе. В будущем план будет представлен нынешним и будущим жильцам.

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