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НовостиОбщество15 ноября 2022 8:37

Спикер гордумы Акатаев назвал главные проблемы Томска

Неожиданное заявление депутат сделал в ходе публичных слушаний
Кирилл Гостев
Спикер гордумы Акатаев назвал главные проблемы Томска.

Спикер гордумы Акатаев назвал главные проблемы Томска.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Спикер Думы Города Томска Чингис Акатаев на публичных слушаниях по законопроекту об отмене прямых мэрских выборов перечислил главные проблемы города.

Акатаев выступил вне регламента слушаний, после секции публичных выступлений. В речи Акатаев перечислил наиболее острые хозяйственные темы, которые волнуют жителей Томска.

"Город Томск - не политическая площадка. Город Томск — хозяйственный механизм. И жители города ежедневно ждут от нас решения проблем", — заявил Акатаев.

Среди таких проблем спикер Гордумы назвал раскопки дорожных и коммунальных служб, состояние дорог, ливневую канализацию, бездомных собак, тротуары, горячее водоснабжение и сеть пассажирского транспорта.

Напомним, на публичных слушаниях в Думе три четверти присутствовавших поддержали законопроект об отмене прямых выборов.

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