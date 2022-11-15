В Томске на набережной реки Ушайки убирают замки новобрачных

Фото: Из архива Алёны Голевой

В Томске на набережной реки Ушайки срезают замки, которые оставляют новобрачные в память о дате своего торжества. Достаточно быстро на заборе образуется бесчисленное количество замков, которые вместе образуют тяжелый груз. Мэрия журналисту "АиФ-Томск" уточнила, что срезают их из соображений безопасности горожан.

«По информации МКУ «Защита инженерных сооружений», работа по срезанию замков проводится планово для того, чтобы снизить нагрузку на ограждение и элементы моста», – сообщила представительница мэрии.

Согласно комментарию мэрии, замки срезают с целью облегчить ограждение и дать возможность другим новобрачным повесить свой символ любви.

Ранее сообщали, что сами томичи хотели бы убрать замки с ограждения на набережной реки Ушайки. Жители города посчитали их "дисгармоничными" и "неопрятными".

Читайте также: В сентябре 2022 года в Томской области поженились 988 пар

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.