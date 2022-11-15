В Березовой роще Томска неизвестные сломали качели и облили краской горку

Фото: Мэрия Томска

Пресс-служба мэрии Томска сообщает о порче площадки в Березовой роще Каштака в Томске. Неизвестные выломали качели, облили краской горку и изрисовали фломастерами городское имущество.

Фото: Мэрия Томска

"Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска обратился в полицию с просьбой установить и наказать виновных в совершении действий, связанных с преднамеренным повреждением элементов благоустройства, являющихся муниципальной собственностью", - говориться в сообщении.

Фото: Мэрия Томска

Власти Томска обратились в полицию с целью установить личности испортивших имущество людей. Уточняется, что обнаруженное преступление подходит под статью 214 УК РФ «Вандализм». По делу о вандализме преступникам может грозить штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо другие исправительные работы.

Если преступление совершила группа лиц, то наказание может быть вплоть до уголовного.

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