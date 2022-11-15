В Томске зарегистрировали почти 5 тысяч безработных людей

Уровень безработицы по Томской области составил 0,9 % Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области зарегистрировали пять тысяч людей, которые не работают. В 2022 году по Томской области уровень безработицы составил почти один процент - 0,9 %.

"Уровень безработицы по Томской области составил 0,9 % (на 1 ноября 2021 года — 1,35 %). При содействии сотрудников центров занятости с января по октябрь работу нашли 14,5 тысячи человек. Потребность в специалистах разных профессий в регионе сейчас — почти 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала 2022 года служба занятости в Томской области оказала 69 тысяч услуг населению. Например, услуги карьерных консультантов, профориентация, мастер-классы и вебинары по эффективному резюме и другое.

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