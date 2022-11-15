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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:06

Жители Томской области могут сдать незаконно хранящееся оружие за вознаграждение

Принимаются огнестрел, взрывчатые вещества и боеприпасы
Кирилл Колемасов
За охотничье гладкоствольное ружье или гранатомет человек может выручить по 10 тысяч рублей.

За охотничье гладкоствольное ружье или гранатомет человек может выручить по 10 тысяч рублей.

Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В Томской области стартует мероприятие по добровольной сдаче незаконно хранящегося огнестрельного оружия ,сообщает пресс-служба управления Росгвардии РФ по Томской области.

"Сотрудники лицензионно-разрешительной работы обращают внимание на освобождение от уголовной и административной ответственности лиц, добровольно сдавших огнестрельное оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества, хранившиеся без соответствующего разрешения", - говорится в сообщении.

Так, за охотничье гладкоствольное ружье или гранатомет человек может выручить по 10 тысяч рублей за каждую единицу, а за автомат или пулемет денежное вознаграждение составит 15 тысяч рублей.

Любой желающий может получить консультацию по вопросам оборота оружия в Центре лицензионно разрешительной работы управления по телефон 8 (3822) 58-90-69

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