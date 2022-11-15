В Томске на Красноармейской с 15 ноября перекроют одну полосу движения

Ограничение будет действовать менее суток. Фото: Мэрия Томска

Мэрия Томска сообщает о перекрытии одной полосы по улице Красноармейская с 15 ноября 22.00 до 16 ноября 2.00.

"Будет перекрыта одна полоса движения на ул. Красноармейской в районе пересечения с ул. Лебедева (при движении со стороны пр. Фрунзе).

Отмечается, что в это время будет проходить ремонт трамвайного переезда. В связи с этими работами раньше обычного времени закончат работу трамваи №3 и №5. Общественный транспорт и личный будут передвигаться согласно временным знакам.

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