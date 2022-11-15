Мошенники убедили томскую пенсионерку взять кредиты и похитили 750 тысяч рублей

Фото: Алёна Голева

Пресс-служба УМВД России по Томской области о заведении уголовного дела в отношении неизвестных, которые убедили пенсионерку из Северска Томской области взять кредиты и перевести им 750 тысяч рублей, подтвердив отправку денег чеками.

"Северчанке поступил звонок с неизвестного номера, звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что от имени женщины мошенники пытались оформить кредиты", - говорится в сообщении.

Затем лжесотрудник правоохранительных органов сказал 63-летней жительнице Северска, если она исчерпает "кредитный потенциал", то никто другой не сможет взять на ее имя кредит. Женщина доверилась словам неизвестных и в течении двух недель перевела более 750 тысяч рублей на "безопасные счета".

В отношении преступников завели уголовное дело по 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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