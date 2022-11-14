Как менялся спрос на ипотеку в октябре: исследование Домклик

Фото: "Сбербанк"

Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотек и выяснили, как менялся спрос в октябре 2022 года. В целом по стране число выдач за месяц сократилось на 2,4%. При этом в крупных регионах и мегаполисах с населением от 4 млн человек спрос на ипотеку восстанавливается, а в менее населённых субъектах РФ — снижается.

Фото: "Сбербанк"

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в октябре 2022 года. Прирост по отношению к сентябрю 2022 года дан в скобках.

Недельная динамика ипотечных сделок говорит о том, что события конца сентября снизили спрос в первые две недели октября (примерно на 10%), однако к концу месяца ситуация вернулась к прежним значениям.

В отдалённых и менее населённых регионах России спрос сократился значительно сильнее. Так, в Республике Саха (Якутия), Республике Калмыкия и Читинской области количество выдач за месяц снизилось на 16–20%.

Мария Ромчанова, руководитель Аналитического центра сервиса Домклик:

«События конца сентября в меньшей степени сказались на покупательской активности жителей крупных городов: в крупнейших регионах населением около 4 млн человек и более - фиксируется снижение количества выдач в пределах 7%. Между тем, в отдаленных и менее населенных регионах мы наблюдаем более существенный спад. Большая устойчивость ипотечного рынка в крупных российских городах объясняется эффектом «наплыва» выгодных предложений, что позволяет поддерживать покупательский интерес.»

Подробности — в новом ежемесячном отчёте аналитического центра Домклик.