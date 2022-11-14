Томичам рассказали правила ухода за обувью в межсезонье

Фото: Алёна Мищенко

Ноябрь 2022 года - месяц непредсказуемый. Если для Сибири в это время года уже стала привычной картина снежных сугробов, то в этом году все пошло не по плану. Лужи, мокрый снег, дорожная "каша", а снежных куч совсем не видать. Корреспонденты "АиФ-Томск" подготовили перечень необходимых правил по сохранению и продлению службы обуви в слякоть.

Водоотталкивающие спреи - спасение во влажную погоду. Если их наносить на верхнюю одежду, обувь или сумку, то дождь и растаявший снег будут скатываться по ним, не нанося вред. Для кожаных аксессуаров и обуви будут полезны также жиры, воск и масла.

Особенный уход требует замшевая обувь. Для ухода за такими вещами в слякоть рекомендуется использовать спреи от грязи и влаги. Если после сушки на поверхности появляются следы от соли, то с этим вопросом поможет справиться шампунь и ватный спонжик.

Фото: Пыхалова Юлия

Смочите ватный спонж в шампуне для волос, обработайте обуви и подержите над паром. Когда поверхность ботинок увлажнится, можно расчесать ворс, например, специальной щеткой для обуви или зубной щеткой. Далее обувь следует просушить и снова обработать водоотталкивающим спреем.

Кроме того, специалисты не рекомендуют сушить обувь из кожи и замши рядом с прямыми источниками тепла - батареи, печи и обогреватели. Лучше всего промокшие ботинки набить газетами и оставить в комнате, чтобы они просохли естественным способом.

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