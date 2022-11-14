Взрыв в Стамбуле не заставил жителей Томска отменять туры

Жители Томска не отменяют туры в Стамбул из-за взрыва. Фото: Иван МАКЕЕВ

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле не повлияет на поток туристов из Томска в город на берегу Босфора, уверена томский специалист по туризму Любовь Столберова. Рейсы в Стамбул также традиционно пользуются спросом у россиян как стыковочные.

Улица Истикляль в районе Бейоглу — пешеходная, и регулярно заполняется туристами. 13 ноября в результате взрыва на ней погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения. Турецкая генпрокуратура рассматривает версию теракта.

"Сложно говорить, потому что из Томска нет прямых направлений, только через Москву. Я думаю, наших [томских] туристов это не коснулось — ни физически, ни морально", — считает Столберова.

Также специалист добавила, что информации об отмене уже приобретенных томичами туров нет, и сообщила, что сейчас земляков в Стамбуле немного.

"У нас сейчас есть турист, который поедет [в Стамбул]. Но ни ажиотажа, ни ахов нет", — отметила Столберова.

Генконсульство России в Стамбуле ранее сообщало, что граждан России среди погибших и пострадавших не оказалось.

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