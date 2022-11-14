В Томске объявлено штормовое предупреждение на 15 и 16 ноября

Жителям стоит опасаться снега с дождем, гололедных явлений, а также отложения мокрого снега. Фото: Кирилл Колемасов

Штормовое предупреждение объявлено по Томску, сообщает пресс-служба ПСС по Томской области. 15 и 16 ноября в городе ожидается ветер 15-18 м/с.

Жителям стоит опасаться снега с дождем, гололедных явлений, а также отложения мокрого снега.

Последний раз штормовое предупреждение в областном центре было объявлено 23 октября. В результате разгула стихии упали 11 деревьев, повреждения получили четыре светофора, два автомобиля и один остановочный комплекс, а также произошло 3 обрывы проводов на ЛЭП и 7 аварийных отключений электричества.

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