Женщина из Томска доверилась мошенникам и перевела на "безопасный счет" более 130 тысяч рублей

35-летней местной жительнице поступил звонок с неизвестного номера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Томска обратилась в полицию по факту хищения денежных средств с банковского счета, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. 35-летней местной жительнице поступил звонок с неизвестного номера.

"Звонивший представился сотрудником правоохранительного органа и сообщил о якобы сомнительных операциях по банковскому счету. Далее телефонный разговор перевелся на «сотрудника банка», - говорится в сообщении.

Звонивший предупредил о множественных атаках на банковский счет женщины и предложил защитить денежные средства, посредством перевода их на "безопасный счет". Действуя по инструкции злоумышленников, женщина перевела более 130 тысяч рублей.

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