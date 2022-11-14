На севере Томска во вторник без воды останутся несколько сотен домов на 40 улицах

Около 300 домов в Октябрьском районе Томска отключат от холодной воды 15 ноября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в части домов Октябрьского района отключат холодное водоснабжение во вторник, 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Томскводоканала".

Отключения воды связаны с необходимостью провести ремонтные работы на сетях.

Холодную воду отключат 15 ноября с 9.30 до 17.00 по следующим адресам:

ул.Алеутская, 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13г, 13д, 14, 14а, 15/1, 15а, 16 стр.2, 16а, 17, 19, 19а, 21, 28, 28/1, 30а;

пер.1-й Алеутский 2, 3, 5, 5а, 7 стр.4, 7/2, 7/3;

пер.2-й Алеутский 3, 4;

ул. Амурская, 1, 2д, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 10 стр.1, 12, 13, 14, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 18а, 20а, 21, 22, 24б, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 60;

ул.Асиновская 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/9, 5/10, 7, 7а, 9/2, 9а, 11, 13;

ул.Беринга 10;

пер.Васильковый 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

ул.Венгерская 1а, 1а стр.1, 2, 4, 6, 7, 7/4, 8, 9, 9/1, 10, 10 стр.3, 12, 13, 13/;

пер.Дубовый 7;

пер.Дунайский 2, 2а, 3, 5а, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 30, 36;

ул.И.Черных 18, 18а, 24а, 26, 26/1, 28, 30, 30а, 32, 32/2, 32а, 38, 40;

ул.Иркутский тракт 17, 26, 27а, 30/1, 32;

ул.Индустриальная 1, 1а;

пер.Камский 4, 6, 7, 8, 9, 9 стр.1, 15;

ул.Кутузова 1, 1/2, 1а, 1б, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2а, 2б, 2ж, 4, 4а, 5, 7/1, 7/2, 7а, 8, 9, 11, 11/2, 13;

пер.Латвийский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

ул.1яЛесная 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 23, 23кор.1, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 33/1, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47а, 50, 52, 54, 54а, 56, 62, 64, 66, 68;

ул.2яЛесная1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1дкор.1, 1ж, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4г, 4е, 4ж, 5, 5стр.1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25стр.1, 27, 29, 30, 31, 32, 33а, 34, 35а, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 55а, 56/1, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65-84, 66, 68, 70, 72, 75/2, 75/3, 76;

ул.3-я Лесная 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12а, 17а, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 36, 40, 40/1;

ул.Лесная 1, 5, 8, 11;

пер.3-й Лесной 3, 4, 6, 7;

проезд Лесной 3, 4;

ул.Мичурина 2, 4, 6, 6а, 8/1, 8а, 45/1 стр.1, 45/2, 47 стр.16;

ул.Новосибирская 28, 35, 37, 39, 43, 43б, 45;

ул.Научная 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 32, 32а, 34;

ул.1-я Ново-Деповская 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8а, 11, 15, 16, 19, 21, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 53, 55, 57;

ул.2-я Ново-Деповская 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 17 стр.1, 19, 21;

пер.Обской 5, 6, 7, 8, 9;

ул.Одесская 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 5, 7, 9, 10, 11/2, 13, 15;

пер.Офицерский 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 11, 13;

пер.Прохладный 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;

ул.1-я Рабочая 2а, 4;

пер.Радужный 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10;

ул.Садовая 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17;

ул.С.Лазо 1б, 3/2, 3/5, 3/6, 3а, 3б стр.3, 3г, 3д, 3е, 5, 5 стр.3, 5 стр.1, 5 стр.2, 5 стр.6, 5а, 7;

ул.Суворова 12, 14, 17а, 21, 21 стр.6;

ул.Таежная 1, 3, 13, 15, 15 стр.1;

пер.Тульский 4, 6, 7;

проезд Тульский 6;

ул.Тяговая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул.Угрюмова 1/1, 1/2.

"Томскводоканал" просит томичей сделать запасы холодной воды заблаговременно.

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