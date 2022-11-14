Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Томской области 14 ноября. Фото: Ксения Высотина

В Томске в понедельник, 14 ноября, дневная температура составит 0...+2°C, будет идти мокрый снег, сообщает региональный гидрометцентр.

В городе будет облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с.

На юге Томской области пройдет обильное выпадение мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления, отложение мокрого снега. Диапазон температур днем от -3 до +2 градусов, местами до 8 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 4-9 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

Томичей предупреждают о гололедице на дорогах.

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