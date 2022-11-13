В Томской области за сутки выявили 36 случаев заражения COVID-19

Данные предоставил сайт "стопкоронавирус.рф" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 13 ноября 2022 года, в Томской области выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 541 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 25 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 879 человек.

За последние сутки в стране выявлено 5 364 заболевших коронавирусной инфекцией в регионах России, 60 пациентов скончалось, 5 072 выздоровели.

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