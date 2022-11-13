В Томске и поселке Ключи в ряде домов отключат электричество 14 ноября

Фото: Булатов Алексей

В Томске и Томской области в течение пяти рабочих дней проводятся плановые работы по отключению электричества. В понедельник, 14 ноября, "Горсети" проведут также ряд отключений по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 г. Томск пер. Болотный 3-а,5-7,7-а,11 г. Томск пер. Горшковский 20 г. Томск ул. Загорная 29-35,40-44,42/1,44/1,44/2,45,48-60,49-51,62-а,64-70 г. Томск ул. Лермонтова 47,50-56,51,51/1,58-а,60,уч.54 г. Томск ул. Октябрьская 37 г. Томск ул. Свердлова 11,17

с 09:00 до 17:00 Коларовский тракт 4б Томск Коларовский тракт 6-а Томск ул. Мокрушина 9/49 Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №8 119-121,122-126,122/1,123-а,127-131,129-а,129-б,130,132-а,135 Заварзино ул. Правобережная 3-7,3-а,уч.9-а

с 09:30 до 18:00 Ключи пер. Веселый 2 Ключи пер. Лесной 1-а,2 Ключи пер. Садовый 12 Ключи пер. Сосновый 2,5,6 Ключи пос. Ключи Ключи ул Современников 1-а,1-б,3,5-а,7-11,8,12-14,15,уч.5,уч.10 Ключи ул. Веселая 1-3 Ключи ул. Ключевская 1,1-в,уч.1 Ключи ул. Лесная 5/2,11-13,19,уч.15

с 09:30 до 18:00 Ключи ул. Новая 1-7,2-8,уч.2-а Ключи ул. Полевая 1-7,2-6 Ключи ул. Просторная 1-9,15 Ключи ул. Центральная 1-в,2-б,3,6,7-23,7/1,17-а Просторный ул. Спокойная 2/1,2/2,2/4,2/7,4/1

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