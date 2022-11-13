Томича будут судить за кражу металлической бочки

В отношении мужчины завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба регионального УМВД России сообщает об установлении личности мужчины, который украл трехтонную бочку у своей соседки и сдал похищенное на металлолом. Инцидент произошел в СНТ «Чипполино».

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель», - сообщает пресс-служба.

Выяснилось, что похитителем оказался местный житель 29 лет, который перед кражей наблюдал за предполагаемым объектов. Украл трехтонную бочку мужчина украл с помощью эвакуатора.

В отношении 29-летнего жителя Томской области завели уголовное дело по статье "Кража".

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