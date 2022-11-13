В Томске волонтеры "Красного креста" оказывают психологическую помощь семьям мобилизованных

Поддержку оказывают специально обученные люди Фото: Иван ВИСЛОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Telegram-канале сообщил о начале работы психологической помощи волонтеров томского «Красного Креста». Консультации специалистов могут получить близкие и семьи томичей, которых призвали в рамках частичной мобилизации.

«С родными бойцов работают профессионалы и волонтёры. Здесь и выслушают, и успокоят, и организуют экскурсии для юных жителей области, чьи отцы защищают страну», - пишет Владимир Мазур.

Для того, чтобы приступить к работе, специальную подготовку прошли девять волонтеров. Семьи мобилизованных томичей получат психологическую помощь от профессиональных психологов, студентов и выпускников ВУЗов Томска.

Обратиться к психологам можно на «горячую линию» 8-800-200-34-11, 8-800-250-18-59, а также в чат-бот в «Телеграме».

По понедельникам с 18.30 до 20.00 можно прийти в офис «Красного Креста» на улице Косарева, 23.

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