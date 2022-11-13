В Томске на Смирнова автомобиль сбил ребенка

Фото: Томская полиция

Томская полиция сообщает о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадал ребенок. Для установления всех обстоятельств необходима помощь очевидцев.

"12 ноября около 16:45 на ул. Смирнова, 64 в Томске, автомобилем Subaru XV, под управлением 44-летней женщины, совершен наезд на ребёнка-пешехода", - уточняют в ведомстве.

Также добавляется, что ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. В результате наезда 10-летний ребенок доставлен в больницу с травмами.

Если томичи стали очевидцами данного происшествиях, их просят сообщить детали происшествия по: тел. 794-693 или 664-422, 664-424 или по адресу Иркутский тракт, 79.

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