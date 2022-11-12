Больше 300 проверок аттракционов проведено в Томске

Профилактика рисков получения вреда на аттракционах не теряет актуальности и в зимнее время. Фото: Кирилл Колемасов

Гостехнадзором Томской области проведено более 300 проверок аттракционов в областном центре, сообщает пресс-служба областной администрации. Они были направлены на безопасную эксплуатацию механизмов.

"В ходе консультирований, профилактических визитов и рабочих встреч с эксплуатантами аттракционов гостехинспекторы особое внимание обращают на соблюдение технического регламента «О безопасности аттракционов» и других нормативных документов при эксплуатации сезонных аттракционов, таких как надувные батуты и лабиринты", - говорится в сообщении.

Профилактика рисков получения вреда на аттракционах не теряет актуальности и в зимнее время. Уже сейчас Гостехнадзор проводить профилактические мероприятия в отношении зимних горок, которые с недавнего времени относятся к категории немеханизированных аттракционов.

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