Для заключения трудового договора с детьми от 14 лет больше не нужно будет получать согласие от органов опеки

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Одним из авторов законопроекта является Михаил Киселёв депутат от Томской области, заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, член фракции «Единая Россия»

«В России 9 из 10 подростков хотят работать летом во время школьных или студенческих каникул. И мы должны пойти им на встречу как законодатели и упростить эту систему, в том числе снизить нагрузку на работодателей. Для этого мы упрощаем систему трудоустройства подростков с точки зрения органов опеки, делаем медосвидетельствование для работодателей на безвозмездной основе», - комментирует Михаил Киселёв.

Также Комитет предложил экспертам из Минздрава и Минтруда утвердить методические рекомендации по определению работ, рекомендуемых для трудоустройства несовершеннолетних. По мнению депутатов, это поможет органам исполнительной власти при утверждении региональных перечней таких работ с учетом специфики локальных рынков труда.

Михаил Киселёв подчеркнул, что по данным Минтруда в России ежегодно трудоустраивается 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет, однако спрос в этой категории по-прежнему превышает предложение. Также он отметил, что сложная процедура трудоустройства создает опасные прецеденты, когда подростки устраиваются неофициально, в таких случаях защитить их права становится труднее.

«Множество ограничений по видам работ уже давно потеряли актуальность, поэтому в новом законе реестр специальностей будет актуализирован исходя из интересов подростков и запросов современного рынка труда. Отмечу, что при обсуждении закона с различными ведомствами и региональными, и федеральными, мы везде находили поддержку и положительный отклик на изменения. В том числе я неоднократно встречался с Департаментом труда и занятости Томской области, обсуждал с ними данный законопроект. Тема действительно актуальна и в обществе давно был запрос на изменения в части трудоустройства подростков», - подчеркнул депутат.