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НовостиОбщество12 ноября 2022 4:59

В Томске стартовали чемпионат и первенство СФО по альпинизму

Соревнования пройдут с 12 по 13 ноября
Кирилл Колемасов
Новый спортивный сезон откроют мастера ледолазания.

Новый спортивный сезон откроют мастера ледолазания.

Фото: Олег Укладов

Сегодня в Томске стартовали чемпионат и первенство СФО по альпинизму, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Они проходят на большом трамплине в Академгородке.

"Новый спортивный сезон откроют мастера ледолазания - спортсмены из Томска, Кемерова, Новосибирска, Барнаула, Анжеро-Судженска", - говорится в сообщении.

В субботу в 12 в дисциплине "трудность" стартует квалификационный раунд в рамках чемпионата и первенства СФО. В этой же дисциплине одновременно пройдут соревнования чемпионата и первенства Томска. В воскресенье будут разыграны медали среди сильнейших спортсменов.

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