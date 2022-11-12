Движение большегрузов на Коммунальном мосту в Томске ограничат с 14 ноября

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 14 ноября с 6.00 до 21.00 и далее ежедневно будет ограничено движение большегрузов по Коммунальному мосту, сообщает мэрия Томска.

"Временное ограничение на движение автомобилей массой более 5 тонн связано с проведением работ по капитальному ремонту проезжей части", - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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