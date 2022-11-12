В Томске 12 ноября ожидается +2 градуса тепла и мокрый снег

Жителей области предупреждают о гололедных явления. Фото: Ксения Высотина

В Томске 12 ноября днем ожидается +2 градуса тепла, облачная погода, мокрый снег, местами гололедные явления, сообщает томский гидрометцентр.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

В Томской области температура днем -3…+2 градуса. Ожидается облачная погода, местами умеренный мокрый снег, утром местами туманы и гололедные явления.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Жителей области предупреждают о гололедных явления.

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