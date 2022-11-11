Жители Томска смогут сообщить о проблемах с мусором регоператору

Томичи могут оставить фото с указанием адреса, на которых, по их мнению, есть проблемы с вывозом ТКО. Фото: Кирилл Колемасов

Томичи могут сообщить о проблемах с вывозом мусора напрямую регоператору, сообщает пресс-служба мэрии областного центра. Для этого организованы каналы связи в сетях Вконтакте и "Telegram".

"Томичи могут оставить фото с указанием адреса, на которых, по их мнению, есть проблемы с вывозом ТКО. Также томичи могут отправить сообщение экологическому контролю в мессенджере по номеру 8-923-212-0888", - говорится в сообщении.

Таким образом, регоператор сможет выявить причину и назвать сроки вывоза ТКО или обозначить проблему по конкретным мусорным площадкам.

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