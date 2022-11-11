В Томской области выявили 56 новых случаев заражения COVID-19

94 жителя Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 11 ноября 2022 года, в Томской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 460 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 94 жителя Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 811 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 554 заболевших новой коронавирусной инфекцией,1 248 человек госпитализировано за сутки, 6 213 - выздоровело, 67 пациентов скончались.

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