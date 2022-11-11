В Кировском районном суде Томска началось заседание по избранию меры пресечения главе Томского района Александру Терещенко

Фото: Кирилл Гостев.

В кировском районном суде сегодня определяют меру пресечения главе Томского района Александру Терещенко. Процесс закрыли для СМИ, сообщает корреспондент "КП-Томск" с места событий.

Напомним, Александра Терещенко подозревают в совершении преступления по ч 4. ст. 33, ч.2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, совершенное главной органа местного самоуправления).

Глава Томского района стал еще одним фигурантом дела о недостроенной Корниловской школе.

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