Томский областной краеведческий музей прокомментировал нападение уборщицы на эко-активиста

Фото: Регионы, объединяйтесь!

В ряде социальных сетей появилось информация об эко-активисте, которого избила уборщица областного краеведческого музея. Сделано это было, якобы, из-за того, что мужчина пытался приклеить себя к стене на выставке "Красоты Сибири".

"Прибывший на место наряд полиции отказался принимать заявление пострадавшего. Активист обещает добиваться справедливости через ЕСПЧ", - говорится в сообщении.

Такая форма протеста сейчас наиболее распространена в странах Европы. Эко-активисты приклеивают свои руки к произведениям искусства, чтобы обратить внимание на мировые экологические проблемы.

Корреспондент "КП-Томск" связался с представителями Томского областного краеведческого музея. Там сообщили, что информация не соответствует действительности. Более того, экспозиции с таким названием в учреждении нет.

Еще одним аргументом в пользу фальшивости истории является фото, которое было прикреплено в посту. Редакция "КП-Томск" выяснила, что такое же изображение было использовано в новости про политического активиста, которого избили за его политические взгляды в Чехии. Подтверждения этой истории также не нашлось.

Читайте также: В Госдуме прокомментировали законность VPN после суда над томичом за анонимайзер