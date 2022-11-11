Молодые предприниматели и молодежь с идеями получат поддержку своего дела

Фото: «Твое дело. Молодой предприниматель России»

Более 20 тысяч человек зарегистрировались на конкурс «Твое дело. Молодой предприниматель России».

Молодые люди из 85 регионов страны в возрасте от 14 до 25 лет стали участниками Всероссийского конкурса «Твое дело. Молодой предприниматель России», организованного Федеральным агентством по делам молодёжи в лице трека Росмолодёжь.Бизнес. С 16 ноября стартует итоговый отборочный этап очных встреч в регионах, где участникам предстоит применить полученные ранее знания о презентации бизнес-идей и решении кейсов, а бонусом станет знакомство с опытом передовых бизнесменов.

В этом году конкурс разделен на две большие лиги: «Молодые предприниматели» (учредители юрлиц, самозанятые и индивидуальные предприниматели) и «Молодежь с идеями» (студенты вузов и среднего звена, а также школьники, желающие открыть свое дело). Каждый из участников сможет представить свой проект в классическом предпринимательстве, социальном, креативном и технологическом направлениях.

Претенденты на поддержку своего дела из числа молодых предпринимателей (средний возраст участника - 33 года) больше всего заявок подали на участие в номинации «Классическое предпринимательство» и «Креативный бизнес», а ребята, которые намерены открыть бизнес, презентовав свою идею (средний возраст участника - 18 лет), предпочли классическое и социальное предпринимательство.

Призеры конкурса могут рассчитывать на то, что их дело может быть масштабировано в других регионах, хотя уже и сейчас среди участников есть те, кто стал известен благодаря идее, реализованной в своем регионе.

Так, например, творческий предприниматель из Санкт-Петербурга Александр Казаков уже два года обучает всех желающих рисованию на одежде, а также на протяжении семи лет проводит мастер-классы по росписи и кастомизации одежды. В этом году он сделал арт-объект в Петропавловске-Камчатском в рамках экологического форума, увлекшись созданием таких объектов из бросового материала, пластика и пленки.

Еще одним участником конкурса стал ижевский музыкант Дмитрий Пермяков, который создал свою композиторскую студию и разработал методику преподавание фортепиано. Он стал известным в своем регионе после участие в шоу «Голос» и «Песни на ТНТ».

«В моём арсенале более тысячи написанных треков, а в 10 классе я записал свой первый альбом, – рассказал Дмитрий. – Есть совместные треки с Натальей Подольской, Митей Фоминым, Анной Седоковой, Lil Kate, с Кравцем», - рассказывает Дмитрий.

Определят призеров и победителей конкурса в ходе Всероссийского фестиваля молодежного предпринимательства «Твое дело». Участники представят свои проекты в номинациях: «Креативный бизнес», «Агробизнес», «Производство», «Самозанятый», «Медиабизнес», «Международный бизнес», «Социальная польза», «Прорыв года» и «Инновационно-технологическое предпринимательство». Победителей выберут среди проектов в школьной лиге, в женском бизнесе и в сфере ESG-технологий.