Дочка «Транснефть - Западная Сибирь» подтвердила высокое качество продукции

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее предприятие АО «Транснефть - Западная Сибирь») прошло аттестацию производителей и поставщиков материально-технических ресурсов для ПАО «НОВАТЭК».

Аттестация проходила по номенклатурной группе «Электроприводы для запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры» Успешное прохождение процедуры подтвердило соответствие выпускаемого оборудования завода требованиям компании НОВАТЭК. АО «ТОМЗЭЛ» допущен к закупочным процедурам в качестве поставщика для газодобывающей компании.

Как рассказал директор завода Али Купкенов, в настоящее время основной объем продукции завода поставляется в организации системы «Транснефть», но расширение рынков сбыта входит в число его приоритетных задач. ТОМЗЭЛ принимает участие в выставках с целью продвижения выпускаемой продукции и собственных технических разработок, специалисты проходят отраслевую аттестацию и сертификацию. «При взаимодействии с партнерами завод предлагает потребителям широкий выбор качественной продукции, которая не только не уступает импортным аналогам, но и по ряду технических характеристик превосходит их», - подчеркнул Али Купкенов.

За последние несколько лет продукция завода неоднократно получала высокую оценку со стороны внешних заказчиков, а также от международных сертифицирующих организаций. Так, в 2021 году Международной электротехнической комиссией был выдан сертификат на устройство «Диоген-700-РП-Э» для размыва донных отложений в резервуарах во взрывоопасных зонах. Тем самым было подтверждено соответствие продукции завода требованиям международных стандартов.

В 2022 году завод предоставил собственные изделия предприятиям ТЭК для проведения опытной эксплуатации. Такие мероприятия проводятся с целью изучения заказчиком потребительских и качественных характеристик оборудования непосредственно на объекте эксплуатации. Так, клапан регулирующий осесимметричный совместно с электроприводом ЭПЗР-М-250 продемонстрировал стабильную бесперебойную работу на испытательном полигоне ПАО «Газпром», полностью подтвердив соответствие всем заявленным качественным характеристикам.

Справка:

АО «ТОМЗЭЛ» образовано в 1998 году. Основное направление деятельности - разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тыс. кв. м. Основные партнеры АО «ТОМЗЭЛ» - дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.