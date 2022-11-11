Попавшая под колеса автобуса пенсионерка получит компенсацию в 400 тысяч рублей

Женщина получила тяжкие телесные повреждения. Фото: Ксения Высотина

Пожилая женщина, попавшая под колеса автобуса, получит компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Происшествие произошло в сентябре 2019 года.

"Водитель маршрутного автобуса начал движение от остановки с открытой дверью, закрывая которую, зажал руку 70-летней женщины, от чего она упала, после чего автобус совершил на нее наезд", - говорится в сообщении.

Женщина получила тяжкие телесные повреждения, последствия травм сказываются на здоровье и сейчас. Виновник происшествия был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему назначили 1 год лишения свободы.

Работодатель водителя посчитал сумму компенсации слишком большой, но в дело вмешался помощник прокурора Кировского района г. Томска и поддержал заявленные требования. Суд согласился с его позицией.

Кировский районный суд г. Томска взыскал с работодателя водителя компенсацию морального вреда в сумме 400 тысяч рублей.

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