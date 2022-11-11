Полиция рассказала подробности смертельного ДТП с бетономешалкой в Томске. Фото: пресс-служба УМВД России

В УМВД России по Томской области рассказали подробности ДТП с бетономешалкой, которое произошло вечером 10 ноября на автодороге "Томск-Мариинск".

В аварии участвовали легковой автомобиль Toyota и бетономешалка на базе малотоннажного грузовика. В ДТП погибли два человека, находившиеся в "Тойоте", еще один пассажир авто доставлен в больницу.

"По предварительным данным, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Caldina, утратил контроль за движением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Diesel, после чего автомобиль Toyota продолжил движение и совершил наезд на металлическое ограждение", — рассказали в пресс-службе УМВД.

Напомним, что в Томске и Томской области установились температуры ниже нуля, на дорогах возможен гололед.

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