Сбер предлагает скидки на квартиры и ипотеку в Зелёный день

Фото: "Сбербанк"

В Зелёный день клиентов Сбера ожидают скидки на квартиры и ипотеку. Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.

11 и 12 ноября застройщики — партнёры Домклик предложат скидки до 25%. Жильё с дисконтом можно будет приобрести как в ипотеку, так и за свои деньги более чем в 450 жилых комплексах по всей стране. В Томске в акции участвуют четыре застройщика ЖК «Роза люкс», ЖК «Войков», ЖК «Заозерный Deluxe» и ЖК «Ретросити» которые предлагают скидку до 2%.

А если в эти дни заранее забронировать квартиру на Домклик, можно будет снизить ставку по ипотеке до 1 процентного пункта от действующих программ банка. Для этого нужно оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру Домклик, который поможет найти оптимальный вариант с максимальной скидкой.

Другой способ получить скидку по ставке — на сайте Домклик в разделе «Купить» — «Новостройки» выбрать квартиру со специальным значком «Зелёный день». Затем в карточке жилого комплекса или квартиры кликнуть «Забронировать» или «Показать телефон» и позвонить по нему.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции