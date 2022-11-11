Позвони мне, позвони: как беседовал Овен с Девой, а Телец – с Близнецами

В вечерний эфир коридора затмений 8 ноября летели обрывки разговоров представителей разных знаков Зодиака, клиентов Tele2. Только оператор знает, кто были самые разговорчивые! Фото: Tele2

В день завершения коридора затмений, а именно, 8 ноября, российский мобильный оператор Tele2 получил любопытную информацию: аналитики big data исследовали Интернет, голосовую и SMS-активность клиентов, а также общение разных знаков Зодиака между собой.

Что в итоге получилось? Как сообщает пресс-служба компании, наибольшее количество входящих звонков принимают мужчины созвездий Девы, Тельца и Овна; среди женщин – Девы, Близнецов и Тельца. В топ-5 наиболее активно общающихся пар вошли Овен – Телец, Овен – Дева, Телец – Дева, Близнецы – Телец, Овен – Рак.

Как выяснили специалисты Tele2, самые общительные клиенты среди мужчин Сибири родились под знаком Овна, а самые разговорчивые девушки – Раки. При этом мужчины в целом разговаривают на 27% больше женщин: в основном за счет большей продолжительности входящих звонков.

Средняя продолжительность исходящих звонков у сибиряков лишь на 10% больше, чем у сибирячек, а вот длительность входящих выше в среднем на 38%. Мужчины почти в 1,5 раза чаще отправляют SMS, девушки чуть дольше «сидят» в Интернете: их трафик выше, но, правда, только на 6%. Наиболее активными в Сети признаны женщины, родившиеся под знаком Близнецов, Тельцов, Раков.

Среди мужчин Глобальную Паутину наиболее активно используют Близнецы, Раки и Овны.

Кто реже остальных общается с помощью мобильной связи? По данным Tele2, среди мужчин это Скорпионы, Стрельцы, Козероги. Среди дам – Скорпионы, Стрельцы и Весы. Больше всего SMS отправляют Тельцы обоих полов. Сибирские Козероги обоих полов, напротив, разговаривают мало, используют меньше остальных знаков Зодиака мобильного Интернета и почти не отправляют SMS.