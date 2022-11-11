Мокрый снег и ветер до 12 м/с в прогнозе погоды для Томска на 11 ноября

В Томске 11 ноября вновь будет снежно и ветрено. Фото: Ксения Высотина

В Томске в пятницу, 11 ноября, будет пасмурная погода и пройдет мокрый снег, сообщили синоптики Томского гидрометеоцентра. Дневная температура в городе составит от -1 до +1 градуса.

В Томской области прогнозируют небольшой, местами умеренный мокрый снег, в отдельных районах гололедные явления и отложение мокрого снега. Температура в регионе -3...+2 °C.

Ветер на территории области и облцентра юго-западный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Томичей предупреждают о гололедице на дорогах.

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